Языджи: «Ни о чем не жалею. Играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше – посмотрим»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи ответил на вопросы о переходе в московский клуб и своем будущем.

«Все мои товарищи по команде добры ко мне, парни очень хорошие, спасибо им огромное. До приезда сюда мы обсуждали ЦСКА, и я говорил, что был бы не против перейти.

После перехода, когда я общался с друзьями, мы говорили, что решение было хорошим, все не зря. Я хочу сказать всем спасибо, поблагодарить ребят из России, они помогали договариваться с клубом, помогли с переездом.

Я ни о чем не жалею. Что касается будущего, то на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше – не знаю, пообщаемся, посмотрим.

Что касается адаптации, то все зависит от атмосферы, меня очень тепло приняли, поэтому в команду влился легко. Когда я чувствую себя уверенно, то показываю это. На поле делаю все возможное, это говорит о быстрой адаптации», – сказал Языджи.

ЦСКА арендовал турецкого хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.

У клуба есть право выкупа за 12 миллионов.

Языджи забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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