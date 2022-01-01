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Мостовой: «Грустно, что мы лишились матча с Польшей. У России были бы хорошие шансы»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что у национальной команды были бы хорошие шансы победить Польшу в стыках отбора ЧМ-2022.

«Посмотрев стыковые матчи, я увидел, что главное – это преимуществ домашнего поля. Только итальянцам не помогло к несчастью.

У нас было бы преимущество, если бы матч с Польшей состоялся. Ведь мы играли бы дома.

Грустно, что всe произошло и происходит так, что мы лишились этого матча. У нас были бы хорошие шансы», – сказал Мостовой.

  • Матч Россия – Польша был запланирован на 24 марта.
  • Россиян отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • Поляки автоматически вышли в финал, где сыграют со Швецией.

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Источник: «Чемпионат»

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