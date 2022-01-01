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Языджи убедил легионеров ЦСКА не покидать клуб (Илья Казаков)

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи помог клубу сохранить в составе всех иностранцев.

«С ЦСКА все неплохо – деньги есть, и еще рассказывают, что Языджи собрал легионеров и сказал на правах лидера: никуда не едем, держимся вместе, боремся за самые высокие места», – написал Казаков в своей колонке для «СЭ».

  • ЦСКА арендовал турецкого хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
  • У клуба есть право выкупа за 12 миллионов.
  • Языджи забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +832

    vovan55 29 минут назад

    м-да, удивил янычар...правильный мужик...

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    Рейтинг: +2663

    FRZZ 1 час назад

    ЦСКА очень повезло с Языджи.

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    Рейтинг: +1334

    Хейтер Аларм 1 час назад

    ну вот, у кого то Языджи, а у кого то КРЫСОхряк

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