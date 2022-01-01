Языджи убедил легионеров ЦСКА не покидать клуб (Илья Казаков)

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи помог клубу сохранить в составе всех иностранцев.

«С ЦСКА все неплохо – деньги есть, и еще рассказывают, что Языджи собрал легионеров и сказал на правах лидера: никуда не едем, держимся вместе, боремся за самые высокие места», – написал Казаков в своей колонке для «СЭ».

ЦСКА арендовал турецкого хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.

У клуба есть право выкупа за 12 миллионов.

Языджи забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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