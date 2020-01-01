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Семин: «Захарян и Сперцян – самые талантливые в РПЛ. Арсен – главное российское дарование»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин назвал главных, по его мнению, талантов в российском футболе.

«В моей тренерской карьере было много футболистов, не могу назвать лучшего, чтобы не обидеть других.

Самые талантливые игроки в РПЛ – Захарян и Сперцян. За ними нужно следить. Арсен же – наше главное российское дарование, главный наш талант.

Могут ли они заиграть в европейских чемпионатах? Не знаю, про это я не могу сказать. Они у нас очень перспективные и хорошо играют», – сказал Семин.

  • В этом сезоне 18-летний Захарян забил 5 мячей и сделал 8 ассистов в 23 играх.
  • 21-летний Сперцян отличился 6 голами и 4 результативными передачами в 21 матче.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 21:38
Комментарии1
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    Рейтинг: +14900

    Cleaner 2 часа назад

    Они лучшие среди худших. Не более того.

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