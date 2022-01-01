«МЮ» и «Ливерпуль» предлагают Араухо почти в два раза больше, чем «Барса» (ESPN)

Будущее центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо остается неопределенным.

Каталонский клуб хочет продлить контракт с игроком и готов платить ему около 5 миллионов евро за сезон.

Также уругвайцем интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», предлагающие ему зарплату почти в два раза больше.

Соглашение Араухо в «Барсой» истекает в 2023 году.

В этом сезоне он забил 4 гола в 33 матчах.

Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов евро.

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