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Азар не собирается уходить из «Реала». Он хочет остаться до 2024 года

Будущее вингера Эдена Азара в «Реале» остается неопределенным.

Мадридский клуб намерен продать игрока ближайшим летом, но пока по нему нет ни одного предложения.

Сам бельгиец предпочитает остаться в нынешней команде и отработать до конца свой контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Семье 31-летнего футболиста комфортно в испанской столице, а его зарплата одна из самых высоких в «Реале» – 15 миллионов евро за сезон.

  • В последний раз Азар выходил на поле 19 февраля.
  • В этом сезоне на его счету 877 игровых минут – 17-й показатель в клубе.
  • Нападающий провел за «Реал» 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1674

    Bozigit 23 минуты назад

    Тогда нужно играть

    0
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    Рейтинг: +865

    Soccerdealer63 1 час назад

    Дело Кокорина живёт и побеждает!

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