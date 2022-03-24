Азар не собирается уходить из «Реала». Он хочет остаться до 2024 года

Тогда нужно играть
Будущее вингера Эдена Азара в «Реале» остается неопределенным.
Мадридский клуб намерен продать игрока ближайшим летом, но пока по нему нет ни одного предложения.
Сам бельгиец предпочитает остаться в нынешней команде и отработать до конца свой контракт, рассчитанный до июня 2024 года.
Семье 31-летнего футболиста комфортно в испанской столице, а его зарплата одна из самых высоких в «Реале» – 15 миллионов евро за сезон.
- В последний раз Азар выходил на поле 19 февраля.
- В этом сезоне на его счету 877 игровых минут – 17-й показатель в клубе.
- Нападающий провел за «Реал» 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции