Ибрагимович может стать директором «Милана» после завершения карьеры

«Милан» рассматривает вариант с назначением форварда Златана Ибрагимовича на административную должность после окончания его карьеры.

Предложение 40-летнему футболисту занять пост директора итальянского клуба могут прописать в новом контракте.

Сообщалось, что в случае продления соглашения со шведом обсудят сокращение зарплаты почти в три раза.

В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

«Милан» лидирует в Серии А после 30 туров.

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