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Ибрагимович может стать директором «Милана» после завершения карьеры

«Милан» рассматривает вариант с назначением форварда Златана Ибрагимовича на административную должность после окончания его карьеры.

Предложение 40-летнему футболисту занять пост директора итальянского клуба могут прописать в новом контракте.

Сообщалось, что в случае продления соглашения со шведом обсудят сокращение зарплаты почти в три раза.

  • В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
  • «Милан» лидирует в Серии А после 30 туров.

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Источник: Football Italia

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Сегодня, 19:52
Комментарии2
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    Рейтинг: +22693

    DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

    Будет директором по боевой подготовке. )

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    Рейтинг: +865

    Soccerdealer63 39 минут назад

    С назначением!))

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