Ибрагимович может стать директором «Милана» после завершения карьеры

Будет директором по боевой подготовке. )
«Милан» рассматривает вариант с назначением форварда Златана Ибрагимовича на административную должность после окончания его карьеры.
Предложение 40-летнему футболисту занять пост директора итальянского клуба могут прописать в новом контракте.
Сообщалось, что в случае продления соглашения со шведом обсудят сокращение зарплаты почти в три раза.
- В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
- «Милан» лидирует в Серии А после 30 туров.
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