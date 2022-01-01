Гендиректор «Зенита»: «У кого-то уехали все легионеры, а у кого-то не все? Задавайте вопросы менеджерам клубов, где уехали»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение РФС отказаться от расширения РПЛ до 18 клубов.

«Решение связано с тем, чтобы сохранить спортивный принцип, не закрывать лигу и играть по действующему регламенту. Что касается вопроса расширения, то он будет рассматриваться, насколько я понял, в конце сезона.

Относительно того, что спортивный принцип даже в нынешние тяжелые времена нельзя нарушать, то я считаю, что это очень правильно, что РФС думает о развитии нашего футбола не только по РПЛ, но и по остальным нашим лигам.

И не надо говорить о том, что у кого-то уехали все легионеры, у кого-то не все. Значит, надо задавать вопросы менеджерам тех клубов, у которых легионеры уехали, почему в одних [случаях] не все уезжают, а в других – уезжают», – сказал Медведев.

Из «Зенита» после закрытия трансферного окна ушел только 1 легионер – Ярослав Ракицкий.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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