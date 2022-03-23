Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

Тухель – главный кандидат «Реала» на случай ухода Анчелотти (Sport.es)

«Реал» готовится к возможному уходу главного тренера Карло Анчелотти по окончании сезона. На этот случай у мадридцев есть шорт-лист из пяти тренеров.

Главный кандидат в этом списке – Томас Тухель из «Челси».

  • Анчелотти вернулся в «Реал» в прошлом году.
  • «Реал» с отрывом лидирует в Примере и продолжает борьбу за титул ЛЧ.
  • «Челси» и «Реал» встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Пети: «Почти уверен, что «Челси» пройдет «Реал»
Кроос: «Челси» – самый сложный соперник в 1/4 финала Лиги чемпионов»
Бэйл тренировался в сборной Уэльса без ограничений. В «Реале» он жаловался на боли в спине 1
Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

23.03.2022 23:37
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +11563

    DeStar 30 минут назад

    да сколько можно тренеров менять реал? что за бред. Плохой сезон? если будет ла лига это плохо? или реал еасли лч не выиграл то тренер офф? и так вынесли псж, вышли в 1/4 , уже не плохо. Если в 1/2 пройдут так вообще супер сезон для ТАКОГО реала, без защиты и с одним бензема считай. А то захотели, покупать всяких алаб и лч брать или что?

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11