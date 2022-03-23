Тухель – главный кандидат «Реала» на случай ухода Анчелотти (Sport.es)

да сколько можно тренеров менять реал? что за бред. Плохой сезон? если будет ла лига это плохо? или реал еасли лч не выиграл то тренер офф? и так вынесли псж, вышли в 1/4 , уже не плохо. Если в 1/2 пройдут так вообще супер сезон для ТАКОГО реала, без защиты и с одним бензема считай. А то захотели, покупать всяких алаб и лч брать или что?
«Реал» готовится к возможному уходу главного тренера Карло Анчелотти по окончании сезона. На этот случай у мадридцев есть шорт-лист из пяти тренеров.
Главный кандидат в этом списке – Томас Тухель из «Челси».
- Анчелотти вернулся в «Реал» в прошлом году.
- «Реал» с отрывом лидирует в Примере и продолжает борьбу за титул ЛЧ.
- «Челси» и «Реал» встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку