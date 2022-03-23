Тухель – главный кандидат «Реала» на случай ухода Анчелотти (Sport.es)

«Реал» готовится к возможному уходу главного тренера Карло Анчелотти по окончании сезона. На этот случай у мадридцев есть шорт-лист из пяти тренеров.

Главный кандидат в этом списке – Томас Тухель из «Челси».

Анчелотти вернулся в «Реал» в прошлом году.

«Реал» с отрывом лидирует в Примере и продолжает борьбу за титул ЛЧ.

«Челси» и «Реал» встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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