Погба: «Нет ответа, есть ли у меня роль в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не осознает свою роль в команде. Летом он станет свободным агентом.

«Трудно играть на регулярной основе [в «Манчестер Юнайтед»], когда ты часто меняешь позицию, систему игры или партнеров.

Есть ли у меня действительно роль в «Манчестер Юнайтед»? Я задаю это вопрос, и у меня нет ответа», – сказал француз.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 23 матчах.

Погба – воспитанник «МЮ».

С командой он брал Лигу Европы.

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