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Карпин: «Дзюба готов приехать на следующий сбор»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил появления в команде нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Текущий сбор он пропускает по личным причинам.

– По семейным обстоятельствам Дзюба попросил себя не вызывать. На следующий сбор он готов приехать, играть в сборной. Обстоятельства могут быть разными.

Интерес к сборной даже без матчей не ассоциирую со своей персоной. Была бы здесь другая персона, вы бы не приехали, что ли?

– Правда ли то, что объяснение по Дзюбе это только прикрытие, а на самом вы договорились, что его в сборной больше не будет?

– Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли?

Какие слова были перед сбором? Понятно, что сейчас другие, чем перед сборами, когда есть матчи. Но мотивировать ребят ни на что не надо. Было желание вызвать новых ребят. Сейчас делали акцент на тех, кто уже был в сборной.

Не стали вызывать тех, кто играет в Европе из-за логистики. Появилась возможность вызвать других.

  • При Карпине Дзюба в сборной не выступал.
  • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
  • Россия сейчас отстранена от международных матчей.

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Источник: «Чемпионат»

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23.03.2022 22:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +1003

    Lilipyt 50 минут назад

    Когда следующий сбор? В 23-ем году?! Нужен ли он уже там как основной нап. Может у кого-то яйца отрастут и начнет играть как полагается, а не быть обиженной девчонкой в 25 лет

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