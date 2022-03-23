Брозович – лучший полузащитник Серии А с сезона-2014/15 по касаниям и точным пасам на чужой половине

мотор Интера
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович продлил контракт. Он в миланской команде с сезона-2014/15.
Если отсчитывать с того сезона, то хорват лидирует в Серии А среди полузащитников по трем показателям. Это касания мяча (17902), точные пасы (12685) и точные пасы на чужой половине поля (7377).
Также Брозович третий среди полузащитников за эти семь сезонов по отборам (489).
- Сообщалось, что Брозович будет зарабатывать 6 миллионов евро в год по новому контракту.
- В этом сезоне Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
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