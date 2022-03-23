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Брозович – лучший полузащитник Серии А с сезона-2014/15 по касаниям и точным пасам на чужой половине

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович продлил контракт. Он в миланской команде с сезона-2014/15.

Если отсчитывать с того сезона, то хорват лидирует в Серии А среди полузащитников по трем показателям. Это касания мяча (17902), точные пасы (12685) и точные пасы на чужой половине поля (7377).

Также Брозович третий среди полузащитников за эти семь сезонов по отборам (489).

  • Сообщалось, что Брозович будет зарабатывать 6 миллионов евро в год по новому контракту.
  • В этом сезоне Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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Источник: твиттер Inter Xtra

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23.03.2022 21:54
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