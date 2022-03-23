Ван Перси может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» разрабатывает назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера. Среди прочего идет работа над формированием тренерского штаба нидерландца.

Туда может войти бывший нападающий манчестерцев Робин ван Перси. Войти в штаб хочет и Рио Фердинанд, но насчет него руководство клуба не уверено. Однако оно настроено, чтобы в помощниках тен Хага был бывший футболист.

Тен Хаг сейчас тренирует «Аякс».

С командой он выигрывал Эредивизие, доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

«МЮ» сейчас идет в 4 очках от зоны Лиги чемпионов.

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