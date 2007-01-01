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Дюков – о «Краснодаре»: «Галицкий продолжает финансирование и клуба, и академии»

Президент РФС Александр Дюков высказался о финансовых проблемах в «Краснодаре».

«К сожалению, Галицкий не принял участия в сегодняшнем исполкоме. Да, действительно, у него не самая простая ситуация. Но он продолжает финансирование и клуба, и академии», — заявил Дюков.

  • Сообщалось, что футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты.
  • Часть игроков согласилась на 50-процентное уменьшение зарплаты на три месяца – с марта по май.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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