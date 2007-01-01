Дюков – о «Краснодаре»: «Галицкий продолжает финансирование и клуба, и академии»

Президент РФС Александр Дюков высказался о финансовых проблемах в «Краснодаре».
«К сожалению, Галицкий не принял участия в сегодняшнем исполкоме. Да, действительно, у него не самая простая ситуация. Но он продолжает финансирование и клуба, и академии», — заявил Дюков.
- Сообщалось, что футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты.
- Часть игроков согласилась на 50-процентное уменьшение зарплаты на три месяца – с марта по май.
- «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
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