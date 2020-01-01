Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

«Хватит писать, что я куда-то ухожу». «Рубин» опроверг переход Хвичи в грузинское «Динамо»

Пресс-служба «Рубина» опровергла информацию о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».

Казанский клуб опубликовал в телеграме фото Хвичи с табличкой, на которой написано: «Хватит писать, что я куда-то ухожу».

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

Пройдите быструю регистрацию и получите 1000 рублей бесплатно

Новости по теме
Сайманов: «На Хвичу давят в Грузии. Допускаю, что «Рубин» останется без легионеров»
Хвича перешел из «Рубина» в грузинское «Динамо» 9
Сайманов: «Допускаю, что Хвича будет играть за «Динамо» из Батуми» 3
Источник: телеграм-канал «Рубина»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:58
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +13444

    Barmaleushka 1 час назад

    Я смеюсь, умираю от смеха:
    Как поверили этому бреду?!
    Не волнуйтесь — я не уехал,
    И не надейтесь — я не уеду! (с)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23961

    bset 2 часа назад

    Прикольно. Жаль, что фотошоп

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1638

    _Kesh_Suntar_ 2 часа назад

    Беги Хвича! бегииииииии, )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2381

    acor94 2 часа назад

    Написал табличку Хвича, находясь в расположении тбилисского Динамо. Забыл подписать "я и так дома".

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11