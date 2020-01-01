«Хватит писать, что я куда-то ухожу». «Рубин» опроверг переход Хвичи в грузинское «Динамо»

Я смеюсь, умираю от смеха:
Как поверили этому бреду?!
Не волнуйтесь — я не уехал,
И не надейтесь — я не уеду! (с)
Пресс-служба «Рубина» опровергла информацию о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».
Казанский клуб опубликовал в телеграме фото Хвичи с табличкой, на которой написано: «Хватит писать, что я куда-то ухожу».
Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
- Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.
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