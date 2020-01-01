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Хвича перешел из «Рубина» в грузинское «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми, сообщает Sportall.ge.

21-летний вингер будет играть за грузинский клуб до 1 июля 2022 года. ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.

Ранее сообщалось, что семье Хвичи угрожают из-за его выступлений за российский клуб.

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: Sportall.ge

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Сегодня, 17:18
Комментарии9
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    Рейтинг: +19

    Vot ono cho patsany, vot 23 минуты назад

    Наш корреспондент сообщает -----События меняются с молниеносной быстротой.Напряжение нарастает. Качество информации оставляет желать лучшего.Невозможно отличить фейк от не фейка.В удивительное время мы живем господа...Ведь буквально час назад мы слышали это :
    "Казанский клуб опубликовал в телеграме фото Хвичи с табличкой, на которой написано: «Хватит писать, что я куда-то ухожу»"

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    Рейтинг: +1656

    Bozigit 2 часа назад

    Да... ожидалось лучшее будущее

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    Рейтинг: +9539

    "supermax" 3 часа назад

    на повышение пошел

    0
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    Рейтинг: +1005

    Artemka444 3 часа назад

    Да пускай бегут!!!

    2
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    Рейтинг: +23961

    bset > Artemka444 3 часа назад

    Какие вы смешные) "Пускай бегут", "Не нравится - вали")) Когда все уедут, с чем вы останетесь?))

    3
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    Рейтинг: +32435

    zra78 > bset 3 часа назад

    Да не с х.й и потеря...

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    Рейтинг: +13500

    Skull_Boy > bset 3 часа назад

    Бегут обычно кривоногие или те от которых нет толку

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    Рейтинг: +218

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    Вот и с Рубина лидер ушел)
    А это потеря)!!!!

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    Рейтинг: +1844

    Dr.Metal > Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Да там полкоманды ушли. Жаль Казанцев если честно.

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