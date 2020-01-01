Хвича перешел из «Рубина» в грузинское «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми, сообщает Sportall.ge.

21-летний вингер будет играть за грузинский клуб до 1 июля 2022 года. ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.

Ранее сообщалось, что семье Хвичи угрожают из-за его выступлений за российский клуб.

Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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