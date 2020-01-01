Хвича перешел из «Рубина» в грузинское «Динамо»

Наш корреспондент сообщает -----События меняются с молниеносной быстротой.Напряжение нарастает. Качество информации оставляет желать лучшего.Невозможно отличить фейк от не фейка.В удивительное время мы живем господа...Ведь буквально час назад мы слышали это :
"Казанский клуб опубликовал в телеграме фото Хвичи с табличкой, на которой написано: «Хватит писать, что я куда-то ухожу»"
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми, сообщает Sportall.ge.
21-летний вингер будет играть за грузинский клуб до 1 июля 2022 года. ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
Ранее сообщалось, что семье Хвичи угрожают из-за его выступлений за российский клуб.
- Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.
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