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Сайманов: «Допускаю, что Хвича будет играть за «Динамо» из Батуми»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов допустил, что полузащитник Хвича Кварацхелия может не вернуться в казанский клуб из сборной Грузии.

Ранее сообщалось, что семье Хвичи угрожают из-за его выступлений за российский клуб.

«Хвича будет играть в «Динамо» из Батуми? Вполне себе допускаю. УЕФА же предоставило им возможность, может воспользоваться. Я не могу вам сказать.

Обещал ли он вернуться? Нет. Он поехал в сборную, на этот счeт не разговаривали: приедет он или нет. Допускаю, что вообще любой легионер из любой команды может не вернуться. До 7 апреля уехать может любой, в УЕФА же дали такую возможность», — сказал Сайманов.

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +60569

    portero 11 минут назад

    Хорошо пусть бегут, заодно посмотрим на что наши чудо игроки способны...

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    Рейтинг: +207

    Stavr007 44 минуты назад

    вот и посмотрим сколько легов вернутся после сборных

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    Рейтинг: +774

    Беспонтий 1 час назад

    хороша страна аджария
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    варианты

    но россии лучше нет
    а в казани минарет
    только мало там монет

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