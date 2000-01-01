Погба: «В этом году я опять ничего не выиграю. Хочу брать титулы – с «МЮ» или другим клубом»

Полузащитник «МЮ» Поль Погба считает, что за сборную Франции он играет лучше, чем за английский клуб.

«Это правда. В сборной Франции я получаю гораздо больше игрового времени, а система игры отличается клубной. Кроме того, в сборной я играю на своей позиции.

Здесь я знаю свою роль, чувствую доверие тренера, партнеров. Это нормально чувствовать такую разницу по сравнению с «МЮ», потому что тяжело сохранять стабильность, когда постоянно меняются твоя позиция, стиль игры и партнеры.

Я хочу продолжать побеждать и прогрессировать. Вернул бы те годы, когда не выигрывал трофеи. Нужно быть откровенным, я недоволен последними пятью годами. В этом году мы опять ничего не выиграем.

Я хочу брать титулы – с «МЮ» или другим клубом», – сказал Погба.

Погба в конце сезона станет свободным агентом.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 23 матчах.

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