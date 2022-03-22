Ибрагимович: «Испытываю небольшую панику, думая о завершении карьеры»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что испытывает панику, когда думает о завершении карьеры.

«Испытываю небольшую панику при мыслях о завершении карьеры.

Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться результатов и не страдать при этом. Хочу завершить карьеру без сожалений, поэтому должен максимально использовать отведeнное мне время.

Знаю, что больше никогда не почувствую адреналин, который ощущаю сейчас, играя в футбол. Мы запрограммированы на то, чтобы просыпаться, идти на тренировку, возвращаться домой и отдыхать. Это продолжается по 20-25 лет.

Однажды я проснусь и ничего не запланирую. Это будет странное чувство», – сказал Ибрагимович.

40-летнего шведа вызвали в сборную на стыковые матчи ЧМ-2022.

В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он провел 120 матчей за сборную, забил 62 мяча.

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