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Аджоев: «Двумя руками за расширение РПЛ. В мире и так много проблем, надо постараться поднять уровень футбола»

Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев выступил за расширение РПЛ до 18 команд.

«Я обеими руками выступаю за расширение РПЛ. Как вы знаете, в Лиге чемпионов и Лиге Европы мы не участвуем, поэтому нужно сделать побольше матчей во внутренних турнирах, чтобы молодые получали больше возможностей себя проявить.

Не могу говорить за исполком РФС, но думаю, что решение там будет принято

Наверняка в республиках действительно могут быть проблемы, все-таки нынешняя ситуация сказалась на спонсорах, непонятно, в каком они сейчас состоянии. Тем не менее не сомневаюсь, что 18 команд для высшей лиги набрать получится.

Есть все возможности как минимум сохранить клубы ради многочисленных болельщиков, которые хотят видеть их в РПЛ. В мире сейчас и так много проблем, надо хотя бы постараться поднять уровень футбола», – сказал Аджоев.

  • Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
  • 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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Источник: ТАСС

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