Кузяев – об отмене матча с Польшей: «Не стоит унывать, надо двигаться дальше»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался после прибытия на сбор национальной сборной России.

«Настроение замечательное. Со здоровьем всe в порядке. Рад, что мы собрались здесь.

Хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, думаю, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше.

По болезни пропустил несколько матчей «Зенита», но сейчас чувствую себя замечательно, поэтому я тренируюсь и играю, всe в порядке», – сказал Кузяев.

Стыковой матч отбора ЧМ-2022 между сборными России и Польши был запланирован на 24 марта.

Его отменили из-за санкций ФИФА и УЕФА.

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