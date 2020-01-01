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Кузяев – об отмене матча с Польшей: «Не стоит унывать, надо двигаться дальше»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался после прибытия на сбор национальной сборной России.

«Настроение замечательное. Со здоровьем всe в порядке. Рад, что мы собрались здесь.

Хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, думаю, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше.

По болезни пропустил несколько матчей «Зенита», но сейчас чувствую себя замечательно, поэтому я тренируюсь и играю, всe в порядке», – сказал Кузяев.

  • Стыковой матч отбора ЧМ-2022 между сборными России и Польши был запланирован на 24 марта.
  • Его отменили из-за санкций ФИФА и УЕФА.

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Источник: ютуб-канал сборной России

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3289

    Иван Петров 1986 5 минут назад

    Да вы бы все равно им проиграли бы. Ну а теперь воспрянули, проигрывать то теперь некому.

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