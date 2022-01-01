Гендиректор «Сассуоло»: «Переход Распадори в «Ювентус» возможен»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал возможный переход нападающего Джакомо Распадори в «Ювентус»

«Мы получили предложение по Распадори от клуба АПЛ. Они проявляют интерес с января, но Джакомо — ключевой игрок для нашей команды.

Переход Распадори в «Юве»? Такой вариант возможен. Мы были бы рады снова начать переговоры с ними после сделки по Локателли», — заявил Карневали.

Распадори был признан лучшим игроком Серии А в январе.

Он забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 29 матчах этого чемпионата Италии.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции