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Гендиректор «Сассуоло»: «Переход Распадори в «Ювентус» возможен»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал возможный переход нападающего Джакомо Распадори в «Ювентус»

«Мы получили предложение по Распадори от клуба АПЛ. Они проявляют интерес с января, но Джакомо — ключевой игрок для нашей команды.

Переход Распадори в «Юве»? Такой вариант возможен. Мы были бы рады снова начать переговоры с ними после сделки по Локателли», — заявил Карневали.

  • Распадори был признан лучшим игроком Серии А в январе.
  • Он забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 29 матчах этого чемпионата Италии.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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