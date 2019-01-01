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«Ман Сити» – лучший клуб по доходу в сезоне-2020/21. «Зенит» вошел в топ-20

Консалтинговая компания Deloitte представила рейтинг клубов с самым высоким доходом в сезоне-2020/21.

Список возглавил «Манчестер Сити», чей доход составил 644,9 миллиона евро. В топ-3 также вошли «Реал» (640,7) и «Бавария» (611,4).

«Барселона», возглавлявшая рейтинг сезона-2019/20, опустилась на четвертое место. Доходы клуба упали на 18% – с 713,4 до 582,1 миллиона евро.

«Зенит» занял 19-е место в рейтинге с доходом 212 миллионов евро. По сравнению с сезоном-2019/20 показатели клуба из Петербург упали на 10%.

  1. «Манчестер Сити» – 644,9 миллионов евро
  2. «Реал Мадрид» – 640,7
  3. «Бавария» – 611,4
  4. «Барселона» – 582,1
  5. «Манчестер Юнайтед» – 558
  6. «ПСЖ» – 556,2
  7. «Ливерпуль» – 550,4
  8. «Челси» – 493,1
  9. «Ювентус» – 433,5
  10. «Тоттенхэм» – 406,2

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Источник: Deloitte

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Комментарии5
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    Рейтинг: +6759

    nik55 23 минуты назад

    у бзенита доход с продажи газа

    0
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    Рейтинг: +184

    Азбука > nik55 10 минут назад

    Тогда по твоей логике у Динамо и ЦСКА с прибылей от выдачи банковских кредитов, у Спартака с продажи нефти, у Локомотива с перевозок РЖД и т.д.

    0
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    Рейтинг: +3403

    ААМ 2 часа назад

    А СПАМ. Локо, ЦСКА, на чьи деньги живут. Если СПАМ действительо популярен, то почему его нет в топ-20?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +23

    Аден 3 часа назад

    а бомжам пофигу, с наглой то рожей бЗденитец бюджетными бабосами поправит положение.

    2
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    Рейтинг: +184

    Азбука > Аден 4 минуты назад

    Разве акционер Газпрома, если так волнуешься за бюджет этого ПАО?

    0
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