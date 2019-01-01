«Ман Сити» – лучший клуб по доходу в сезоне-2020/21. «Зенит» вошел в топ-20

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Консалтинговая компания Deloitte представила рейтинг клубов с самым высоким доходом в сезоне-2020/21.
Список возглавил «Манчестер Сити», чей доход составил 644,9 миллиона евро. В топ-3 также вошли «Реал» (640,7) и «Бавария» (611,4).
«Барселона», возглавлявшая рейтинг сезона-2019/20, опустилась на четвертое место. Доходы клуба упали на 18% – с 713,4 до 582,1 миллиона евро.
«Зенит» занял 19-е место в рейтинге с доходом 212 миллионов евро. По сравнению с сезоном-2019/20 показатели клуба из Петербург упали на 10%.
- «Манчестер Сити» – 644,9 миллионов евро
- «Реал Мадрид» – 640,7
- «Бавария» – 611,4
- «Барселона» – 582,1
- «Манчестер Юнайтед» – 558
- «ПСЖ» – 556,2
- «Ливерпуль» – 550,4
- «Челси» – 493,1
- «Ювентус» – 433,5
- «Тоттенхэм» – 406,2
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