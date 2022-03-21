Яровинский: «Футбольное право рухнуло. Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы должны им за игрока, который находится у них»

Права есть у запада...а России , по нению запада, права не положены...такова нынешняя реальность...а какие права могут быть у территории без названия , Флага и Гимна ???....все права мы потеряли , когда Россия , в лице Президента , ГД , Совфеда, Правительства смирилась и отказалась от знаков Державы...и кем мы стали в мире ?...-говном !!!...чем нас во всём мире и считают.
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о проблемах, спровоцированных решением ФИФА разрешать легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.
– По Дрейеру и Хакшабановичу были расписаны транши, и вы за них еще не рассчитались, верно?
– Да, выплаты были расписаны на несколько лет. Летом будет очень любопытный кейс, как эту ситуацию решать. За последнее время футбольное право выработало систему взаимодействия всех участников рынка. И там все логично. Но решение ФИФА о приостановке контрактов абсолютно не сходится с их логикой.
Ни на один вопрос сейчас ответить невозможно, потому что нет никаких механизмов. Например, что будет с футболистом, если во время этой приостановки контракта он получит травму? Кто несет ответственность?
Нет никакого решения, что делать с трансферными выплатами за футболистов, которые уже ушли. Пока по факту мы должны платить клубам за игроков, которых у нас нет.
Много белых пятен – не знаю, что будет летом. Пока мы вообще лишены возможности осуществлять валютные платежи за рубеж. Но это вопрос другого характера.
Вот у нас сейчас Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы им должны деньги за игрока, который находится у них. Это забавное противоречие!
Все платежи по нашим купленным футболистам разбиты на довольно большой срок – и пока решения нет. Надеюсь, какой-то регулятор будет придуман.
Футбольное право раньше было четким, детальным и прописанным с ответственностью всех сторон. Но сейчас все рухнуло.
- «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.
- Легионеры могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты до 30 июня.
Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции