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Яровинский: «Футбольное право рухнуло. Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы должны им за игрока, который находится у них»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о проблемах, спровоцированных решением ФИФА разрешать легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

– По Дрейеру и Хакшабановичу были расписаны транши, и вы за них еще не рассчитались, верно?

– Да, выплаты были расписаны на несколько лет. Летом будет очень любопытный кейс, как эту ситуацию решать. За последнее время футбольное право выработало систему взаимодействия всех участников рынка. И там все логично. Но решение ФИФА о приостановке контрактов абсолютно не сходится с их логикой.

Ни на один вопрос сейчас ответить невозможно, потому что нет никаких механизмов. Например, что будет с футболистом, если во время этой приостановки контракта он получит травму? Кто несет ответственность?

Нет никакого решения, что делать с трансферными выплатами за футболистов, которые уже ушли. Пока по факту мы должны платить клубам за игроков, которых у нас нет.

Много белых пятен – не знаю, что будет летом. Пока мы вообще лишены возможности осуществлять валютные платежи за рубеж. Но это вопрос другого характера.

Вот у нас сейчас Дрейер ушел в «Мидтьюлланд», и мы им должны деньги за игрока, который находится у них. Это забавное противоречие!

Все платежи по нашим купленным футболистам разбиты на довольно большой срок – и пока решения нет. Надеюсь, какой-то регулятор будет придуман.

Футбольное право раньше было четким, детальным и прописанным с ответственностью всех сторон. Но сейчас все рухнуло.

  • «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Легионеры могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты до 30 июня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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21.03.2022 23:11
Комментарии7
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    Рейтинг: +1629

    моэм 11 минут назад

    Права есть у запада...а России , по нению запада, права не положены...такова нынешняя реальность...а какие права могут быть у территории без названия , Флага и Гимна ???....все права мы потеряли , когда Россия , в лице Президента , ГД , Совфеда, Правительства смирилась и отказалась от знаков Державы...и кем мы стали в мире ?...-говном !!!...чем нас во всём мире и считают.

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    Рейтинг: +11164

    BRO_football 21 минуту назад

    Что делать? Просто не платить. Пусть ФИФА сами с этим разбираются.

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    Рейтинг: +4026

    Snek 26 минут назад

    Вообще сама ситуация крайне интересная. ФИФА и УЕФА постоянно говорят о том в футболе нет места расизму и политике. После этого они отстраняют все футбольные клубы России и сборную России по политическим причинам.
    Ладно ок, РФ многие обвиняют в разных страшных грехах, всё настолько плохо, что якобы даже футбол не может быть равнодушным.
    Но причём тут Спартак? Спартак частный клуб, принадлежит частной компании, ни Алекперов, ни Федун под санкции не попадали ни разу. Это получается что Спартак отстранили по этническим причинам?
    Итого, ФИФА и УЕФА обманывают себя, больше остальных. Сборная Россия отстранена по политическим причинам, футбол же вне политики. А Спартак отстранён по этническим причинам, "Сей ноу ту расзим".
    Золотой миллиард прогни

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    Рейтинг: +1000

    Artemka444 43 минуты назад

    Придумали фигню,им то всё дозволено!!!

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    Рейтинг: +10088

    alp 1 час назад

    наверное, есть какие то судебные инстанции, куда можно обратиться и взыскать с фифа все бабки... хотя бы для того, чтобы лишний раз убедится, что любое иностранное законодательство работает только в интересах иностранцев и против чего бы то ни было Российского. нормальные люди все видят и все понимают

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    Рейтинг: +766

    Hoahin > alp 1 час назад

    В Спортлото можно обратиться, там обязательно взыщут с фифа все бабки

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    Рейтинг: +999

    Lilipyt > alp 50 минут назад

    Само решение ФИФА и УЕФА по отстранению уже незаконное. Все спортивные инстанции подконтрольны им. Решение таких разбирательств очевидно.

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