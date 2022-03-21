Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
2 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

Агент Головина: «Саша будет следить за сборной и поддерживать ребят»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал решение не вызывать игрока на сбор национальной сборной России.

«Саша всегда с удовольствием ездил в сборную. Для него это не пустой звук. Всегда ждал вызова и ехал с огромной радостью.

Конечно, ему очень хотелось бы и сейчас приехать, но все понимают, что с нынешней ситуацией это тяжело.

Он сосредоточится на тренировочном процессе и играх за «Монако», но будет следить за сборной и поддерживать ребят», – сказал агент.

  • Тренировочный сбор проходит в Москве с сегодняшнего дня до 27 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • Головина не вызвали в команду из-за проблем с логистикой.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи

Новости по теме
Агент Головина: «В «Монако» все по-прежнему хорошо относятся к Саше»
Головин – о матче с «ПСЖ»: «Готовились как к обычной игре. «Монако» выиграл по делу»
Лига 1. «Монако» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0, Головин отыграл 69 минут 10
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:47
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11