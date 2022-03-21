Агент Головина: «Саша будет следить за сборной и поддерживать ребят»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал решение не вызывать игрока на сбор национальной сборной России.
«Саша всегда с удовольствием ездил в сборную. Для него это не пустой звук. Всегда ждал вызова и ехал с огромной радостью.
Конечно, ему очень хотелось бы и сейчас приехать, но все понимают, что с нынешней ситуацией это тяжело.
Он сосредоточится на тренировочном процессе и играх за «Монако», но будет следить за сборной и поддерживать ребят», – сказал агент.
- Тренировочный сбор проходит в Москве с сегодняшнего дня до 27 марта.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
- Головина не вызвали в команду из-за проблем с логистикой.
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