Агент Головина: «Саша будет следить за сборной и поддерживать ребят»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал решение не вызывать игрока на сбор национальной сборной России.

«Саша всегда с удовольствием ездил в сборную. Для него это не пустой звук. Всегда ждал вызова и ехал с огромной радостью.

Конечно, ему очень хотелось бы и сейчас приехать, но все понимают, что с нынешней ситуацией это тяжело.

Он сосредоточится на тренировочном процессе и играх за «Монако», но будет следить за сборной и поддерживать ребят», – сказал агент.

Тренировочный сбор проходит в Москве с сегодняшнего дня до 27 марта.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

Головина не вызвали в команду из-за проблем с логистикой.

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