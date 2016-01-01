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Языджи: «Мечтал о таком дебютном отрезке в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи доволен своей игрой в составе московской команды.

– Юсуф, ты мог мечтать о таком дебютном отрезке в ЦСКА?

– Я всегда мечтал, думал об этом. Перед тем, как прийти, я размышлял о том, как я буду здесь выступать и достигать всего. Сейчас я счастлив, мне очень приятно.

– Какая у тебя позиция? Ты играешь и в полузащите, и в нападении.

– Когда я выхожу на поле – стараюсь отдать всего себя ради команды. Куда тренер меня поставит, там и буду играть.

Просто хочу помогать партнерам. Поэтому я не выбираю, а слушаю указания тренера.

  • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
  • У клуба есть право выкупа за 12 миллионов.
  • Языджи забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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Источник: сайт ЦСКА

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