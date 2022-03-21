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  • В сборной России объяснили, почему Заболотный, Смолов, Ерохин и Захарян пропустят мартовский сбор

В сборной России объяснили, почему Заболотный, Смолов, Ерохин и Захарян пропустят мартовский сбор

21 марта 2022, 16:57
2

Старший врач сборной России Владимир Хайтин объяснил, почему Александр Ерохин, Федор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный пропустят мартовский сбор национальной команды.

«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Фeдор Смолов — он отпущен в расположение «Динамо» для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.

Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.

Ещe один игрок, который не примет участие в тренировках в Новогорске, это Арсен Захарян. В матче с «Ростовом» Арсен получил ушиб коленного сустава.

После проведения дополнительных исследований совместно с врачом «Динамо» нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», – сказал Хайтин.

  • Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Смолов Федор Заболотный Антон Ерохин Александр Захарян Арсен
Комментарии (2)
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nominum
1647873082
Блин, Смолов лечится от респираторного заболевания? Как пенки Ростову забивать, так здоров, а как со сборной связи наигрывать, так ОРВИ. Фу, дятел.
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vladimir-7
1647873516
Слабо обосновали отсутствие на сборах всех перечисленных игроков, которые остаются в своих клубах для восстановления. Весь этот сбор игроков направлен ради ЗП тренерскому штабу и для снижения уровня (темпа) игры команд РПЛ, из-за перерыва в чемпионате России.
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