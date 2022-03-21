В сборной России объяснили, почему Заболотный, Смолов, Ерохин и Захарян пропустят мартовский сбор

Старший врач сборной России Владимир Хайтин объяснил, почему Александр Ерохин, Федор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный пропустят мартовский сбор национальной команды.

«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Фeдор Смолов — он отпущен в расположение «Динамо» для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.

Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.

Ещe один игрок, который не примет участие в тренировках в Новогорске, это Арсен Захарян. В матче с «Ростовом» Арсен получил ушиб коленного сустава.

После проведения дополнительных исследований совместно с врачом «Динамо» нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», – сказал Хайтин.

Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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