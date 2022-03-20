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  • Гоцук: «В «Спартаке» зарплаты в 10-12 раз выше, чем в «Нижнем Новгороде»

Гоцук: «В «Спартаке» зарплаты в 10-12 раз выше, чем в «Нижнем Новгороде»

20 марта 2022, 18:11
17

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук объяснил, засчет чего его команда взяла очко против «Спартака» (1:1) в 22-м туре РПЛ. Москвичи во втором тайме не реализовали пенальти.

«Зарплаты игроков «Спартака» выше наших раз в 10-12 минимум.

На «Спартак» все настраиваются. У «Нижнего Новгорода» никогда не должно быть проблем с настроем. У игроков «Спартака» уровень мастерства может быть выше, но мы стараемся через работу и трудолюбие тоже добавлять», – сказал Гоцук.

  • У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ (118,05 миллиона евро), у «Нижнего Новгорода» – последний (14,75 миллиона).
  • «Спартак» идет 9-м в таблице, «Нижний Новгород» – 11-м.
  • РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Гоцук Кирилл
Комментарии (17)
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Hektor 84
1647789883
Тебе не дано играть в Спартаке! Таких долбонавтов туда не берут.
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Форвард 79
1647790846
Зарплаты игроков «Спартака» выше наших раз в 10-12 минимум. Поэтому видимо вы особо не церемонились с ними при стыках. В кость так в кость, в ахил так в ахил, чего церемонться с более успешными в зарплатах коллегами
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Иван Петров 1986
1647791757
Так я всегда и говорил, что нашим игрулям нужно снижать зарплаты, только лучше будет.
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Лфшт
1647791818
Зарплаты не показатель качества игры
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DOCTOR PENALTY
1647791852
Это оговорочка по Фрейду, значит, лицо украинской национальности урыл Айртона из зависти.
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JTherry
1647794913
Ловчев хотел, чтобы судье Иванову сломали ногу... а надо, чтобы хохлу Гоцуку сломали ногу, чтобы эта тварь, позавидовавшая ЗП футболистов Спартака, могла прочувствовать, каково футболисту на костылях...
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Hektor 84
1647796929
А чего гоцук не патриот своей родины? Чего еще не свалил?
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Persona_non_Grata
1647802377
Тебе, костолому лучше бы зарыться и помолчать, ну хотя бы на время !!!
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portero
1647806523
неочень понял про зарплаты и настрой ? настрой должен быть всегда, а не на команду у которой зарплаты выше в 10 раз....
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docndoc
1647822890
Поэтому и душить, давить, ломать их можно...
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