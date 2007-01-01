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Гоцук: «В «Спартаке» зарплаты в 10-12 раз выше, чем в «Нижнем Новгороде»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук объяснил, засчет чего его команда взяла очко против «Спартака» (1:1) в 22-м туре РПЛ. Москвичи во втором тайме не реализовали пенальти.

«Зарплаты игроков «Спартака» выше наших раз в 10-12 минимум.

На «Спартак» все настраиваются. У «Нижнего Новгорода» никогда не должно быть проблем с настроем. У игроков «Спартака» уровень мастерства может быть выше, но мы стараемся через работу и трудолюбие тоже добавлять», – сказал Гоцук.

  • У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ (118,05 миллиона евро), у «Нижнего Новгорода» – последний (14,75 миллиона).
  • «Спартак» идет 9-м в таблице, «Нижний Новгород» – 11-м.
  • РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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Ловчев: «Хотел бы, чтобы судье Иванову сломали ноги» 33
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Сегодня, 18:11
Комментарии6
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    Рейтинг: +21843

    JTherry 21 минуту назад

    Ловчев хотел, чтобы судье Иванову сломали ногу... а надо, чтобы хохлу Гоцуку сломали ногу, чтобы эта тварь, позавидовавшая ЗП футболистов Спартака, могла прочувствовать, каково футболисту на костылях...

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    Рейтинг: +22681

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Это оговорочка по Фрейду, значит, лицо украинской национальности урыл Айртона из зависти.

    0
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    Рейтинг: +849

    Лфшт 1 час назад

    Зарплаты не показатель качества игры

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    Рейтинг: +3288

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Так я всегда и говорил, что нашим игрулям нужно снижать зарплаты, только лучше будет.

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    Рейтинг: +1440

    Форвард 79 1 час назад

    Зарплаты игроков «Спартака» выше наших раз в 10-12 минимум.
    Поэтому видимо вы особо не церемонились с ними при стыках. В кость так в кость, в ахил так в ахил, чего церемонться с более успешными в зарплатах коллегами

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    Рейтинг: +15398

    Hektor 84 1 час назад

    Тебе не дано играть в Спартаке! Таких долбонавтов туда не берут.

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