Гоцук: «В «Спартаке» зарплаты в 10-12 раз выше, чем в «Нижнем Новгороде»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук объяснил, засчет чего его команда взяла очко против «Спартака» (1:1) в 22-м туре РПЛ. Москвичи во втором тайме не реализовали пенальти.

«Зарплаты игроков «Спартака» выше наших раз в 10-12 минимум.

На «Спартак» все настраиваются. У «Нижнего Новгорода» никогда не должно быть проблем с настроем. У игроков «Спартака» уровень мастерства может быть выше, но мы стараемся через работу и трудолюбие тоже добавлять», – сказал Гоцук.

У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ (118,05 миллиона евро), у «Нижнего Новгорода» – последний (14,75 миллиона).

«Спартак» идет 9-м в таблице, «Нижний Новгород» – 11-м.

РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона