Гоцук: «В «Спартаке» зарплаты в 10-12 раз выше, чем в «Нижнем Новгороде»

Ловчев хотел, чтобы судье Иванову сломали ногу... а надо, чтобы хохлу Гоцуку сломали ногу, чтобы эта тварь, позавидовавшая ЗП футболистов Спартака, могла прочувствовать, каково футболисту на костылях...
Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук объяснил, засчет чего его команда взяла очко против «Спартака» (1:1) в 22-м туре РПЛ. Москвичи во втором тайме не реализовали пенальти.
«Зарплаты игроков «Спартака» выше наших раз в 10-12 минимум.
На «Спартак» все настраиваются. У «Нижнего Новгорода» никогда не должно быть проблем с настроем. У игроков «Спартака» уровень мастерства может быть выше, но мы стараемся через работу и трудолюбие тоже добавлять», – сказал Гоцук.
- У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ (118,05 миллиона евро), у «Нижнего Новгорода» – последний (14,75 миллиона).
- «Спартак» идет 9-м в таблице, «Нижний Новгород» – 11-м.
- РПЛ уходит на 2-недельную паузу.
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