Сайманов: «Конечно, Слуцкий продолжит работу в «Рубине»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заверил, что главный тренер Леонид Слуцкий остается в команде. Это случилось после матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (1:6).

«Продолжит ли Слуцкий работу? Да, конечно. Судейство? А что судейство?» – сказал Сайманов после игры.

Слуцкий в Казани с 2019 года.

«Рубин» занимает 10-ю строчку.

РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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