Сайманов: «Конечно, Слуцкий продолжит работу в «Рубине»

Вся биография Слуцкого говорит об одном - он крайне плохой кризисный менеджер. ЦСКА, Халл, Витесс везде у него возникали проблемы именно при командном кризисе. Очевидно, что Слуцкий не знает как выйти из этого штопора, психует и истерит. Понятно, что Сайманову не охота пороть горячку, но начинать подыскивать замену стОит.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заверил, что главный тренер Леонид Слуцкий остается в команде. Это случилось после матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (1:6).
«Продолжит ли Слуцкий работу? Да, конечно. Судейство? А что судейство?» – сказал Сайманов после игры.
- Слуцкий в Казани с 2019 года.
- «Рубин» занимает 10-ю строчку.
- РПЛ уходит на 2-недельную паузу.
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