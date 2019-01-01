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Сайманов: «Конечно, Слуцкий продолжит работу в «Рубине»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заверил, что главный тренер Леонид Слуцкий остается в команде. Это случилось после матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (1:6).

«Продолжит ли Слуцкий работу? Да, конечно. Судейство? А что судейство?» – сказал Сайманов после игры.

  • Слуцкий в Казани с 2019 года.
  • «Рубин» занимает 10-ю строчку.
  • РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1433

    ab15488 58 минут назад

    Вся биография Слуцкого говорит об одном - он крайне плохой кризисный менеджер. ЦСКА, Халл, Витесс везде у него возникали проблемы именно при командном кризисе. Очевидно, что Слуцкий не знает как выйти из этого штопора, психует и истерит. Понятно, что Сайманову не охота пороть горячку, но начинать подыскивать замену стОит.

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    Рейтинг: +1440

    Форвард 79 1 час назад

    Чувствуется, что Слуцкий поплыл
    Врядли он сможет воспрять в Рубине

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    Рейтинг: +1640

    Bozigit 1 час назад

    Правильное решение

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