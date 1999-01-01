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Ломовицкий ударил локтем в дверь после удаления в матче с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином». На 44-й минуте вторую желтую карточку у гостей получил полузащитник Александр Ломовицкий.

Уходя в раздевалку, Ломовицкий ударил локтем в дверь стадиона «ВЭБ Арена».

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:38
Комментарии5
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    Рейтинг: +14003

    ilichkadr 23 минуты назад

    Нужно выставить Ломовицкому иск за порчу казённого имущества, а то так на всех дверей не напасешься!

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    Рейтинг: +816

    jek718875 26 минут назад

    А почему не головой об стену?

    0
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    Рейтинг: +60324

    portero 32 минуты назад

    эх туговатый он слегка, лучшеб бегал быстрее за соперником...

    0
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    Рейтинг: +101

    RusUltras 40 минут назад

    Лоховицкий

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    Рейтинг: +6868

    R_a_i_n 41 минуту назад

    бестолковый футболист, слава богу избавились от него.

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