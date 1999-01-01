Ломовицкий ударил локтем в дверь после удаления в матче с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином». На 44-й минуте вторую желтую карточку у гостей получил полузащитник Александр Ломовицкий.

Уходя в раздевалку, Ломовицкий ударил локтем в дверь стадиона «ВЭБ Арена».

Ломовицкий куплен зимой у «Спартака».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

«Рубин» идет на 10-й строчке.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона