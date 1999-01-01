Ломовицкий ударил локтем в дверь после удаления в матче с ЦСКА

Нужно выставить Ломовицкому иск за порчу казённого имущества, а то так на всех дверей не напасешься!
В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином». На 44-й минуте вторую желтую карточку у гостей получил полузащитник Александр Ломовицкий.
Уходя в раздевалку, Ломовицкий ударил локтем в дверь стадиона «ВЭБ Арена».
- Ломовицкий куплен зимой у «Спартака».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- «Рубин» идет на 10-й строчке.
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