РПЛ. «Зенит» благодаря дублю Малкома разгромил «Арсенал» и лидирует с шестиочковым отрывом

«Зенит» в 22-м туре чемпионата России разгромил «Арсенал». Дубль у самого высокооплачиваемого игрока РПЛ Малкома.

Петербуржцы лидируют в турнире с шестиочковым отрывом. «Арсенал» идет в зоне переходных игр.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Малком, 44; 2:0 – Малком, 55; 3:0 – Алберто, 89.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев (Алберто, 62), Мостовой (Алип, 77), Барриос (Адамов, 88), Клаудиньо, Сергеев (Дзюба, 62), Малком (Оздоев, 88).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Гулиев (Ткачев, 62), Чаушич, Э. Кангва (Степанов, 67), К. Кангва (Костадинов, 72), Давиташвили (Марков, 62), Деспотович.

Предупреждения: нет – Сокол, 33; Деспотович, 38; Смольников, 41.

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