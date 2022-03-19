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  • РПЛ. «Зенит» благодаря дублю Малкома разгромил «Арсенал» и лидирует с шестиочковым отрывом

РПЛ. «Зенит» благодаря дублю Малкома разгромил «Арсенал» и лидирует с шестиочковым отрывом

19 марта 2022, 21:25
26

«Зенит» в 22-м туре чемпионата России разгромил «Арсенал». Дубль у самого высокооплачиваемого игрока РПЛ Малкома.

Петербуржцы лидируют в турнире с шестиочковым отрывом. «Арсенал» идет в зоне переходных игр.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Малком, 44; 2:0 – Малком, 55; 3:0 – Алберто, 89.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев (Алберто, 62), Мостовой (Алип, 77), Барриос (Адамов, 88), Клаудиньо, Сергеев (Дзюба, 62), Малком (Оздоев, 88).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Гулиев (Ткачев, 62), Чаушич, Э. Кангва (Степанов, 67), К. Кангва (Костадинов, 72), Давиташвили (Марков, 62), Деспотович.

Предупреждения: нет – Сокол, 33; Деспотович, 38; Смольников, 41.

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Комментарии (26)
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Kollljan
1647714484
Молодцы! Хорошая победа!
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knikos
1647714543
Кому как , а по мне Круг - лучший игрок матча !
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vavilon69
1647714576
Зенит и выглядел лучше. С победой !
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ilichkadr
1647714629
Зенит с победой! Иного и быть не должно. P.S. Дружеское приветствие Малкова И.Смольниковым дорогого стоит.
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Toomans
1647714949
Ну что! Хороший матч от обеих команд. Туляки традиционно сложный соперник для Зенита, что и показал этой матч. Не смотря на разгромный счет нельзя сказать ,что победа далась легко - попотеть пришлось. Соглашусь с Черданцевым, что Арсенал не выглядел "разобранной" командой. Бросились в глаза разрывы в построении игроков и нехарактерные для них частые потери. Все-таки при Черевченко команда выглядела более сильной и действовала органично. Божович не самый лучший выбор на мой взгляд. По Зениту - игра с Крыльями и игра сегодня, как небо и земля. Понравилось движение, задор с какими Зенит играл сегодня. Все-таки СБГ домашняя команда. Этот аспект нужно править. Круговой лучше и лучше, в пример Мостовому. Андрей, кажется, сильно поверил в себя.
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raritet
1647715131
Игра понравилась. Круговой хорош был сегодня.
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BarStep
1647715807
Это было красиво! С качественной игрой, други мои!
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BarStep
1647716155
По мне, так лучшим в Зените сегодня был Круг! Парень прибавил здОрово.. А по матчу в целом - Коченков.. Он свой матч у Зенита выиграл по моими прикидам 7:3.. Семь мёртвых мячей вытащить за один матч, это конечно нЕчто!
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житель СПб
1647717382
Вперед, за Питер!
Ответить
Давид59
1647718161
Победа заслуженная. Глянул на таблицу - 21 очко отрыва от "народной команды". Мдааа!
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