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РПЛ. «Зенит» благодаря дублю Малкома разгромил «Арсенал» и лидирует с шестиочковым отрывом

«Зенит» в 22-м туре чемпионата России разгромил «Арсенал». Дубль у самого высокооплачиваемого игрока РПЛ Малкома.

Петербуржцы лидируют в турнире с шестиочковым отрывом. «Арсенал» идет в зоне переходных игр.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Малком, 44; 2:0 – Малком, 55; 3:0 – Алберто, 89.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев (Алберто, 62), Мостовой (Алип, 77), Барриос (Адамов, 88), Клаудиньо, Сергеев (Дзюба, 62), Малком (Оздоев, 88).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Гулиев (Ткачев, 62), Чаушич, Э. Кангва (Степанов, 67), К. Кангва (Костадинов, 72), Давиташвили (Марков, 62), Деспотович.

Предупреждения: нет – Сокол, 33; Деспотович, 38; Смольников, 41.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии37
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    Рейтинг: +13436

    Barmaleushka 15 минут назад

    Ну вот , отпраздновали "реванш" в "Нижнем" , ожидаемо истерично поныли на судейство и поползли на зенитовскую ветку гадить .

    0
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    Рейтинг: +5505

    Давид59 1 час назад

    Победа заслуженная. Глянул на таблицу - 21 очко отрыва от "народной команды". Мдааа!

    1
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    Рейтинг: -3

    Имя на сайте > Давид59 1 час назад

    Мдааа!...А от Челси даже без Ромы --по классу далековато.

    0
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    Рейтинг: +5505

    Давид59 > Имя на сайте 1 час назад

    Ну, кстати против Челси как раз неплохо смотрелись

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    Рейтинг: -3

    Имя на сайте > Давид59 1 час назад

    Ну это твое сравнение...А по игре ....Это тебе не Бетис

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    Рейтинг: +2682

    СуперПАВ9 > Имя на сайте 56 минут назад

    Бетис дно

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    Ответить
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    Рейтинг: +3350

    minaev23 > Давид59 42 минуты назад

    Ну так народ всегда был далёк от олигархической касты.... Взгляните историю ,мой друг.

    0
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    Рейтинг: +3381

    ААМ 1 час назад

    Зенит задачу на этот матч выполнил.

    0
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    Рейтинг: +837

    Дубина 1 час назад

    Вот он уровень бразильских игрочишек,что не удивительно!
    Видели их все и вся в ЛЧ и с "дохлым" Бетисом.

    2
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    Рейтинг: -3

    Имя на сайте > Дубина 1 час назад

    Чо предлагаешь с бразильцами ?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +844

    Узб@гоеный > Дубина 57 минут назад

    Филл давно ты что-то не гавкал. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +14820

    житель СПб 1 час назад

    Вперед, за Питер!

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    Рейтинг: -3

    Имя на сайте > житель СПб 1 час назад

    Пантов у тебя как будто не просто Арсенал, а лондонский обыграли.)))

    2
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    Рейтинг: +2682

    СуперПАВ9 > Имя на сайте 53 минуты назад

    Лол

    1
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    Рейтинг: +14820

    житель СПб 1 час назад

    Браво, Зенит! Но до чемпионства еще очень далеко.

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    Рейтинг: +3350

    minaev23 > житель СПб 46 минут назад

    Не согласен. У Питера не конкурентов в данной ситуации.

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    Рейтинг: +2380

    волчарик > minaev23 39 минут назад

    Кроме собственной лени.Да и Динамо я бы не стал сбрасывать в сложившейся ситуации.

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    Рейтинг: +3350

    minaev23 > волчарик 30 минут назад

    Динамо не в счёт( без обид если ты болела). Не известно что там у них (Динамо) с иностранцами .Шварц - вот козырь которого побить могут, нашвыряют там местные ему " дафай домой" да и иностранцы пока играют .. пока играют.Это Зенит щедрый- это Динамо там проще.

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    Рейтинг: +3350

    minaev23 1 час назад

    Зенит с победой и чемпионством! Альтернативы нет. Бразы на месте , им пох на движуху нашу. Следующий сезон однозначно будет за Зенитом. Покупки будут скорее всего мелкими для всех клубов.Зенит однозначно всех оставит( бабосы!!!!) ловрен скорее всего свинтит (нах) Селекционеры не зря обратили внимание на азиатский рынок.

    0
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    Рейтинг: -3

    Имя на сайте > minaev23 1 час назад

    Какой то там тульский выиграли )) Вот если б Ливерпуль или там МанСити....Хотя нет--изоляция.

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    Рейтинг: +2682

    СуперПАВ9 > minaev23 52 минуты назад

    Не будет зенит чнмпионом

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    Рейтинг: +2682

    СуперПАВ9 > Имя на сайте 52 минуты назад

    Мс дно

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    Рейтинг: +3350

    minaev23 > СуперПАВ9 49 минут назад

    Откуда инфа? Чё опять санкции?

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    Рейтинг: +3350

    minaev23 > Имя на сайте 47 минут назад

    Речь не о том кого они обыграли а о том что конкуренции нет.

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    Рейтинг: +6663

    BarStep 1 час назад

    По мне, так лучшим в Зените сегодня был Круг!
    Парень прибавил здОрово..

    А по матчу в целом - Коченков..
    Он свой матч у Зенита выиграл по моими прикидам 7:3..
    Семь мёртвых мячей вытащить за один матч, это конечно нЕчто!

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    Рейтинг: +6663

    BarStep 1 час назад

    Это было красиво!

    С качественной игрой, други мои!

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    Рейтинг: +3712

    raritet 2 часа назад

    Игра понравилась. Круговой хорош был сегодня.

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    Рейтинг: +4176

    neveldomha > raritet 1 час назад

    Он уже давно хорош.

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