Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

АПЛ. «Лидс» уступал 0:2, но вырвал гостевую победу над «Вулверхэмптоном»

«Лидс» в 30-м туре чемпионата Англии победил «Вулверхэмптон». Решающий мяч забил Люк Эйлинг на 90+1 минуте.

«Вулверхэмптон» вел 2:0. У него голом и ассистом, первыми в турнире, отметился нападающий Тринкау, принадлежащий «Барселоне».

С 53-й минуты «Вулверхэмптон» играл в меньшинстве после удаления Рауля Хименеса.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

Англия. АПЛ. 30-й тур

Вулверхэмптон – Лидс – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Хонни, 26; 2:0 – Тринкау, 45+11; 2:1 – Харрисон, 63; 2:2 – Родриго, 66; 2:3 – Эйлинг, 90+1.

Удаления: Хименес, 53 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Тринкау – 1-й за 9 лет игрок АПЛ, забивший и ассистировавший в 1-м тайме с замены
Рафинья из «Лидса» интересен «Барселоне» и «Ливерпулю»
АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» и другие результаты
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:06
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11