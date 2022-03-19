АПЛ. «Лидс» уступал 0:2, но вырвал гостевую победу над «Вулверхэмптоном»

«Лидс» в 30-м туре чемпионата Англии победил «Вулверхэмптон». Решающий мяч забил Люк Эйлинг на 90+1 минуте.

«Вулверхэмптон» вел 2:0. У него голом и ассистом, первыми в турнире, отметился нападающий Тринкау, принадлежащий «Барселоне».

С 53-й минуты «Вулверхэмптон» играл в меньшинстве после удаления Рауля Хименеса.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

Англия. АПЛ. 30-й тур

Вулверхэмптон – Лидс – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Хонни, 26; 2:0 – Тринкау, 45+11; 2:1 – Харрисон, 63; 2:2 – Родриго, 66; 2:3 – Эйлинг, 90+1.

Удаления: Хименес, 53 (вторая ж.к.) – нет.

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