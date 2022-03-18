Рангник может покинуть пост тренера «МЮ» до финиша сезона

Руководство «Манчестер Юнайтед» признает, что ошиблось с назначением на пост главного тренера Ральфа Рангника. По этой причине оно допускает вариант увольнения немца с поста до окончания сезона.

Когда Рангника назначили осенью, было оговорено, что он тренирует манчестерцев до лета, после чего переходит на должность консультанта.

До осени Рангник работал в «Локомотиве».

«МЮ» на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов от «Атлетико».

В АПЛ команда идет вне зоны Лиги чемпионов.

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