Рангник может покинуть пост тренера «МЮ» до финиша сезона

Руководство «Манчестер Юнайтед» признает, что ошиблось с назначением на пост главного тренера Ральфа Рангника. По этой причине оно допускает вариант увольнения немца с поста до окончания сезона.
Когда Рангника назначили осенью, было оговорено, что он тренирует манчестерцев до лета, после чего переходит на должность консультанта.
- До осени Рангник работал в «Локомотиве».
- «МЮ» на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов от «Атлетико».
- В АПЛ команда идет вне зоны Лиги чемпионов.
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Источник: Express