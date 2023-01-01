Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
2 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
3 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?

Рангник может покинуть пост тренера «МЮ» до финиша сезона

Руководство «Манчестер Юнайтед» признает, что ошиблось с назначением на пост главного тренера Ральфа Рангника. По этой причине оно допускает вариант увольнения немца с поста до окончания сезона.

Когда Рангника назначили осенью, было оговорено, что он тренирует манчестерцев до лета, после чего переходит на должность консультанта.

  • До осени Рангник работал в «Локомотиве».
  • «МЮ» на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов от «Атлетико».
  • В АПЛ команда идет вне зоны Лиги чемпионов.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Пиняев: «Стажировки в «МЮ» – не пиар-ход. Цель – показать себя на европейском уровне» 2
Роналду останется в «МЮ» до 2023 года. Он верит, что команда поборется за АПЛ и ЛЧ в следующем сезоне (AS) 9
Погба планирует выбрать новый клуб после завершения сезона
Источник: Express

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:47
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1872

    DMитрий 1 час назад

    Спартак не одинок в своей стратегии.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11