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Вендел улетел в Бразилию до 24 марта

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, когда игрок вернется из Бразилии в Санкт-Петербург.

«Вендел не планирует расторгать контракт с «Зенитом». Он обязательно вернется в Россию после перерыва, 24 марта», – сказал агент.

  • Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 49 матчах.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14701

    Cleaner 10 минут назад

    Зенит: - Он улетел... Но он обещал вернуться. Милый. Милый. Вендел...

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    Рейтинг: +81

    АлексМак 35 минут назад

    ...хочется верить...

    0
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