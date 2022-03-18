Вендел улетел в Бразилию до 24 марта

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, когда игрок вернется из Бразилии в Санкт-Петербург.

«Вендел не планирует расторгать контракт с «Зенитом». Он обязательно вернется в Россию после перерыва, 24 марта», – сказал агент.

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.

С тех пор он забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 49 матчах.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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