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Радимов – о сокращении зарплат в РПЛ: «Тогда нам придется стартовать с самого низа, когда все вернется на круги своя»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил против инициативы уменьшить оклады футболистов, выступающих в РПЛ.

– Последние несколько дней все обсуждают необходимость понижения зарплат игрокам РПЛ. Вы согласны, что это нужно сделать?

– Нет, не согласен. Потом ведь все вернется на круги своя, наши команды вновь допустят к еврокубкам – и нам придется стартовать опять с самого низа, получается?

Не думаю, что существенное понижение зарплат случится, потому что российские футболисты все равно будут востребованы.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9896

    Alekxei Z. 3 минуты назад

    Где они востребованы ?
    Миранчук и Головин, больше на лавке посиживают.
    Жизнь заставит придти к разумным зарплатам.
    Один из путей к прогрессу и мотивации.

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    Рейтинг: +611

    Беспонтий 31 минуту назад

    быть трудно умным человеком
    имея глупое лицо
    и до скончанья века
    вовеки путать му даков и мудрецов

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