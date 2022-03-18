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  • Радимов – о сокращении зарплат в РПЛ: «Тогда нам придется стартовать с самого низа, когда все вернется на круги своя»

Радимов – о сокращении зарплат в РПЛ: «Тогда нам придется стартовать с самого низа, когда все вернется на круги своя»

18 марта 2022, 14:58
8

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил против инициативы уменьшить оклады футболистов, выступающих в РПЛ.

– Последние несколько дней все обсуждают необходимость понижения зарплат игрокам РПЛ. Вы согласны, что это нужно сделать?

– Нет, не согласен. Потом ведь все вернется на круги своя, наши команды вновь допустят к еврокубкам – и нам придется стартовать опять с самого низа, получается?

Не думаю, что существенное понижение зарплат случится, потому что российские футболисты все равно будут востребованы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (8)
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Беспонтий
1647605784
быть трудно умным человеком имея глупое лицо и до скончанья века вовеки путать му даков и мудрецов
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Vitaga
1647607881
радимов туп как пробка. вроде уже лет много но мозги остались как у ребенка дебила
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vladimir-7
1647611032
Нашли авторитет, чтобы спрашивать о зарплатах футболистов. Деньги и в футболе зарабатывать надо, а не просто получать.
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шахта Заполярная
1647611823
Если зарплату понизят, то я думаю всему рпл. Значит из звенита разбегутся все бразилы и леги. Эти за копейки играть не будут, а ерохины и молодняк не потянут. Вот о чем волнуется тренеришка.
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Aleksey!
1647613920
Снижать ЗП им нужно кратно. Никаких возвращения а Еврокубки не будет. Не ждите. Новый вектор же: Брикс. И то не факт.
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Иван Петров 1986
1647631548
Бомженок забеспокоился, не хочет денежки терять.
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Hektor 84
1647638002
Всё Буланов пришел конец непомерным зарплатам! Скоро и тебя ожидает понижение оклада. Так что начинай экономить завязывай с бухлом! Скоро ваши бразилы разбегутся и плакать вашим чемпионствам.
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