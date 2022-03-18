Радимов – о сокращении зарплат в РПЛ: «Тогда нам придется стартовать с самого низа, когда все вернется на круги своя»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил против инициативы уменьшить оклады футболистов, выступающих в РПЛ.

– Последние несколько дней все обсуждают необходимость понижения зарплат игрокам РПЛ. Вы согласны, что это нужно сделать?

– Нет, не согласен. Потом ведь все вернется на круги своя, наши команды вновь допустят к еврокубкам – и нам придется стартовать опять с самого низа, получается?

Не думаю, что существенное понижение зарплат случится, потому что российские футболисты все равно будут востребованы.

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