Радимов – о сокращении зарплат в РПЛ: «Тогда нам придется стартовать с самого низа, когда все вернется на круги своя»

Где они востребованы ?
Миранчук и Головин, больше на лавке посиживают.
Жизнь заставит придти к разумным зарплатам.
Один из путей к прогрессу и мотивации.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выступил против инициативы уменьшить оклады футболистов, выступающих в РПЛ.
– Последние несколько дней все обсуждают необходимость понижения зарплат игрокам РПЛ. Вы согласны, что это нужно сделать?
– Нет, не согласен. Потом ведь все вернется на круги своя, наши команды вновь допустят к еврокубкам – и нам придется стартовать опять с самого низа, получается?
Не думаю, что существенное понижение зарплат случится, потому что российские футболисты все равно будут востребованы.
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