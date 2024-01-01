Капитан «Реал Сосьедада» Оярсабаль выбыл минимум на полгода из-за разрыва «крестов»

Нападающий «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль порвал «кресты» на тренировке.
24-летний испанец порвал переднюю крестообразную связку на левом колене. В ближайшее время Оярсабаль будет прооперирован.
Ожидается, что капитан «Реал Сосьедада» не сможет играть минимум шесть месяцев.
- Оярсабаль забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 22 матчах сезона Примеры.
- Его контракт с клубом истекает в 2024 году.
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