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Капитан «Реал Сосьедада» Оярсабаль выбыл минимум на полгода из-за разрыва «крестов»

Нападающий «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль порвал «кресты» на тренировке.

24-летний испанец порвал переднюю крестообразную связку на левом колене. В ближайшее время Оярсабаль будет прооперирован.

Ожидается, что капитан «Реал Сосьедада» не сможет играть минимум шесть месяцев.

  • Оярсабаль забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 22 матчах сезона Примеры.
  • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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Источник: сайт «Реала Сосьедада»

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