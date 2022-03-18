«Реал» согласовал контракт с Чуамени. «Монако» отпустит его за 50+15 миллионов

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени может перейти в «Реал».

По информации журналиста Рамона Альвареса, мадридский клуб согласовал контракт с 22-летним опорником. «Монако» хочет продать его за 50 миллионов евро и рассчитывает получить еще 15 миллионов в виде бонусов.

В случае перехода форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Реал» трансфер Чуамени будет зависеть от продаж. Если мадридский клуб не подпишет Холанда, то игрок сборной Франции с большой долей вероятности перейдет в «Реал» летом.

Чуамени в списках у команд АПЛ, «Ювентуса» и «Барселоны». «Монако» хочет получить за 22-летнего игрока не менее 50 миллионов евро.

В этом сезоне Чуамени провел 34 матча, в которых забил гол и сделал ассист.

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