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«Реал» согласовал контракт с Чуамени. «Монако» отпустит его за 50+15 миллионов

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени может перейти в «Реал».

По информации журналиста Рамона Альвареса, мадридский клуб согласовал контракт с 22-летним опорником. «Монако» хочет продать его за 50 миллионов евро и рассчитывает получить еще 15 миллионов в виде бонусов.

В случае перехода форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Реал» трансфер Чуамени будет зависеть от продаж. Если мадридский клуб не подпишет Холанда, то игрок сборной Франции с большой долей вероятности перейдет в «Реал» летом.

  • Чуамени в списках у команд АПЛ, «Ювентуса» и «Барселоны».«Монако» хочет получить за 22-летнего игрока не менее 50 миллионов евро.
  • В этом сезоне Чуамени провел 34 матча, в которых забил гол и сделал ассист.

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Источник: твиттер Рамона Альвареса

Спортивный журналист Marca и Gol. Аудитория в твиттере - более 135 тысяч подписчиков.

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Сегодня, 11:33
Комментарии1
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    Рейтинг: +544

    Demgel 1 час назад

    Если контракт заканчивается,то норм. Если время есть,то дешево.

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