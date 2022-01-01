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Головин – в запасе «Монако» на игру с «Брагой». Он не выходит в основе с декабря

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Монако» примет «Брагу».

Полузащитник Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.

В последний раз россиянин выходил на поле в стартовом составе 19 декабря.

  • Игра «Монако» – «Брага» начнется в 20:45 мск.
  • Неделю назад португальцы дома победили со счетом 2:0.
  • В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии3
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    Рейтинг: +18916

    derrik2000 1 час назад

    То ГТ считал, что Головин слабее того, кто сейчас играет на его позиции, а теперь - САНКЦИИ! ))
    В Турцию или домой пора перебираться.
    Хотя...
    ДОМА СЕЙЧАС никто большой зарплаты не даст, а, вот, в Турции ещё можно бабла нарубить.

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    Рейтинг: +772

    Дубина 2 часа назад

    Видать летом назад до дому))))

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    Рейтинг: +1539

    vmonomah17 > Дубина 1 час назад

    На скамейку берегов Невы за длинным долларом)))

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