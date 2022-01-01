Головин – в запасе «Монако» на игру с «Брагой». Он не выходит в основе с декабря

То ГТ считал, что Головин слабее того, кто сейчас играет на его позиции, а теперь - САНКЦИИ! ))
В Турцию или домой пора перебираться.
Хотя...
ДОМА СЕЙЧАС никто большой зарплаты не даст, а, вот, в Турции ещё можно бабла нарубить.
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Монако» примет «Брагу».
Полузащитник Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.
В последний раз россиянин выходил на поле в стартовом составе 19 декабря.
- Игра «Монако» – «Брага» начнется в 20:45 мск.
- Неделю назад португальцы дома победили со счетом 2:0.
- В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
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