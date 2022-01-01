Головин – в запасе «Монако» на игру с «Брагой». Он не выходит в основе с декабря

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Монако» примет «Брагу».

Полузащитник Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.

В последний раз россиянин выходил на поле в стартовом составе 19 декабря.

Игра «Монако» – «Брага» начнется в 20:45 мск.

Неделю назад португальцы дома победили со счетом 2:0.

В этом сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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