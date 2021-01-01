Месси и Роналду второй год подряд вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

«ПСЖ» ранее уступил «Реалу» и тоже завершил выступление на этой стадии ЛЧ.

Криштиану Роналду и Лионель Месси вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала второй год подряд. В прошлом сезоне португалец играл за «Ювентус», а аргентинец – за «Барселону».

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