Месси и Роналду второй год подряд вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов

Очевидная неудача.. ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ! Даже - ПРОВАЛ!
Тема для дискурса В МИРЕ!
Почувствуйте разницу:
.... надцать лет подряд 1/8 финала в ЛЧ являеся НЕДОСТИЖИМОЙ МЕЧТОЙ ДЛЯ ЗЕНИТА И ДЗЮБОИСТОВ)))
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.
«ПСЖ» ранее уступил «Реалу» и тоже завершил выступление на этой стадии ЛЧ.
Криштиану Роналду и Лионель Месси вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала второй год подряд. В прошлом сезоне португалец играл за «Ювентус», а аргентинец – за «Барселону».
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