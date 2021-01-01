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Месси и Роналду второй год подряд вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

«ПСЖ» ранее уступил «Реалу» и тоже завершил выступление на этой стадии ЛЧ.

Криштиану Роналду и Лионель Месси вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала второй год подряд. В прошлом сезоне португалец играл за «Ювентус», а аргентинец – за «Барселону».

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +841

    Soccerdealer63 3 часа назад

    Очевидная неудача.. ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ! Даже - ПРОВАЛ!
    Тема для дискурса В МИРЕ!
    Почувствуйте разницу:
    .... надцать лет подряд 1/8 финала в ЛЧ являеся НЕДОСТИЖИМОЙ МЕЧТОЙ ДЛЯ ЗЕНИТА И ДЗЮБОИСТОВ)))

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    Рейтинг: +9861

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Всё изменяется , жизнь продолжается.
    Бомбардир , не стоит мировой футбол рассматривать через Месси и Роналдо. Прекрасные игроки , никто не спорит , но время их уже прошло.

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    Рейтинг: +12835

    Fusballer 3 часа назад

    А Дзюбы три года подряд вылетает из группы!

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    Рейтинг: +521

    Demgel 4 часа назад

    Конец.

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