«Атлетико» – первый в истории ЛЧ клуб, вышедший в четвертьфинал, ни разу не победив дома

«Атлетико» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Мадрида стал первым, кто вышел в четвертьфинал турнира, ни разу не победив дома.

На групповом этапе «Атлетико» вничью с «Порту» (0:0) и проиграл «Ливерпулю» (2:3) и «Милану» (0:1). В первой игре 1/8 финала команда Диего Симеоне сыграла с «МЮ» вничью 1:1.

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