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«Атлетико» – первый в истории ЛЧ клуб, вышедший в четвертьфинал, ни разу не победив дома

«Атлетико» обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Мадрида стал первым, кто вышел в четвертьфинал турнира, ни разу не победив дома.

На групповом этапе «Атлетико» вничью с «Порту» (0:0) и проиграл «Ливерпулю» (2:3) и «Милану» (0:1). В первой игре 1/8 финала команда Диего Симеоне сыграла с «МЮ» вничью 1:1.

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Источник: Mister Chip

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Комментарии2
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    Рейтинг: +841

    Soccerdealer63 3 часа назад

    Реплика:
    Атлетико явно более классная команда - практически всегда играли в пас в однокасание. я специально следил: МЮ наоборот - ПОЧТИ ВСЕГДА СНАЧАЛА МЯЧ ОСТАНАВЛИВАЛИ И ЛИШЬ ПОТОМ, ПОСЛЕ ПАУЗЫ, ВТОРЫМ А ТО И ТРЕТЬИМ КАСАНИЕМ ДВИГАЛИ МЯЧ ДАЛЬШЕ! Классическое отличие между командами разного класса))) Стимеоне - сам великий крутейший игрок! Он ЖОПОЙ ЧУВСТВУЕТ ЦЕНУ ВПЕМЕНИ! Рангник - теоретик, он, вроде, ПОНИМАЕТ ОПАСНОСТИ НИЗКОЙ СКОРОСТИ ... Но, думает главное - МЯЧ НЕ ТЕРЯТЬ И ОТДАВАТЬ ТОЧНЫЕ ПАСЫ))) Но опасность потери и гарантированное снижение точности есть ПРЯМОЕ СЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ)))
    Честно говоря, я ТАКОЙ РАЗНИЦЫ НЕ ОЖИДАЛ... в МЮ БЫСТРЕЕ ВСЕХ СООБРАЖАЕТ самый старый - Роналду! и ЭТО ПЕЧАЛЬНО))

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    Рейтинг: +841

    Soccerdealer63 3 часа назад

    СИМЕОНЕ - ГЕНИЙ!)))

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