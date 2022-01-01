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Агент: «Малком и Клаудиньо получили много предложений, но они остаются в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников Малкома и Клаудиньо, заявил, что футболисты не собираются уходить из «Зенита».

– Клаудиньо и Малком остаются в «Зените»?

— Конечно. Абсолютно в этом уверен! У них есть контракты, к ним хорошо относятся в команде, до конца сезона еще 10 игр. «Зенит» — большой клуб, нет причин уходить.

– В последнее время по ним были предложения?

– Да, причем много — и из Бразилии, и из других стран. В Бразилии интересовались большие клубы, но я не буду их называть, потому что это неэтично.

Нужно понимать, что Клаудиньо и Малком не нуждаются в представлении. Это суперзвезды, игроки очень высокого уровня, которые выигрывают матчи и приносят очки.

  • ФИФА разрешил иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами.
  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:25
Комментарии2
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    Рейтинг: +8932

    САДЫЧОК 1 час назад

    Всё равно убегут !

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    Рейтинг: +60138

    portero 2 часа назад

    Очередь халявщиков...
    Если ничего не изменится, то летом скорее всего свинтят..

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