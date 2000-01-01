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Венгер – о Салахе: «Смесь Роналду и Месси. До Кубка Африки он был лучшим игроком в мире»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о ситуации с продлением контракта «Ливерпуля» с нападающим Мохамедом Салахом.

«400 тысяч фунтов в неделю? Послушайте, каждая ситуация уникальна и индивидуальна. Он представляет собой смесь Роналду и Месси. Он может бегать с мячом и отдать последний пас.

С августа и до Кубка африканских наций он, определенно, был лучшим игроком в мире. Вы бы не хотели потерять Салаха и Мане, потому что они стали звездами «Ливерпуля». Теперь это часть их истории», – сказал Венгер beIN Sports.

  • Действующий контракт египтянина истекает в 2023 году.
  • 29-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
  • В этом сезоне он забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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