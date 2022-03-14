Кассьерра: «Хотелось бы поиграть в Испании, но сейчас меня все устраивает в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра порассуждал о возможном переходе в европейский клуб в будущем.

– «Сочи» – трамплин в Европу в будущем?

– У нас очень хорошая команда. Возможно, через несколько лет я уже буду играть в другой стране и лиге. На данный момент я думаю только про «Сочи». Может быть, благодаря «Сочи» в будущем у меня получится уехать в Европу.

– Где бы вы хотели поиграть?

– Сложно сказать. Мне посчастливилось поиграть во многих чемпионатах. Возможно, мой ориентир – Испания, хотелось бы там поиграть. Но сейчас меня все устраивает в «Сочи».

– «Сочи» – не такой топ-клуб, как «Спартак», «Зенит» или ЦСКА. В случае чего, вы готовы рассмотреть предложения этих российских клубов?

– Да, «Зенит» и «Спартак» – топ-клубы в России, знаю историю этих команд. Сложно говорить, готов ли я уйти в другой российский клуб. Повторюсь, сейчас все мои мысли о «Сочи» и только.

Колумбиец выступает за «Сочи» с августа 2021 года.

Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Контракт Кассьерры с клубом действует до конца следующего сезона.

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