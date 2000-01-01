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Кухта после матча с ЦСКА не смог поговорить с журналистами ни на русском, ни на английском

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта после матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА не смог поговорить с журналистами. Ему на выбор предложили русский и английский языки, но футболист сказал, что может только на чешском.

Кухта пришел в «Локомотив» зимой из «Славии».

  • 25-летний чех стоит 5 миллионов евро.
  • Кухта уже забил дебютный гол в РПЛ – против «Химок».
  • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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Комментарии1
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    Рейтинг: +59948

    portero 41 минуту назад

    Уходить готовиться? А денег никто не предлагает....

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