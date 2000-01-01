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Клопп – о Кейта: «Его будущее будет прекрасным. Потрясающий игрок»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп охарактеризовал своего полузащитника Наби Кейта. В следующем году у него истечет контракт.

«Будущее Наби будет прекрасным. Он потрясающий игрок.

В остальном, я действительно понимаю, что эти вопросы о контрактах возникают постоянно, но клуб ведет переговоры со всеми агентами всех игроков», – сказал немец.

  • Кейта в «Ливерпуле» с 2018 года. Он был куплен за 60 миллионов евро у «Лейпцига».
  • Сейчас игрок стоит 30 миллионов.
  • В сезоне АПЛ у Кейта 15 матчей, 2 гола, ассист.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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