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  • Клопп – о Кейта: «Его будущее будет прекрасным. Потрясающий игрок»

Клопп – о Кейта: «Его будущее будет прекрасным. Потрясающий игрок»

13 марта 2022, 01:25
1

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп охарактеризовал своего полузащитника Наби Кейта. В следующем году у него истечет контракт.

«Будущее Наби будет прекрасным. Он потрясающий игрок.

В остальном, я действительно понимаю, что эти вопросы о контрактах возникают постоянно, но клуб ведет переговоры со всеми агентами всех игроков», – сказал немец.

  • Кейта в «Ливерпуле» с 2018 года. Он был куплен за 60 миллионов евро у «Лейпцига».
  • Сейчас игрок стоит 30 миллионов.
  • В сезоне АПЛ у Кейта 15 матчей, 2 гола, ассист.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Кейта Наби Клопп Юрген
Комментарии (1)
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portero
1647155450
Будущее в МС ??? Ну его может и не быть, раз по деньгам не могут договориться...
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