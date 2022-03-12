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Булыкин: «У ЦСКА есть шансы побороться за чемпионство»

12 марта 2022, 23:21

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подвел итог матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (1:2). Гости вырвали победу на 90+2 минуте.

— ЦСКА одержал третью подряд победу в РПЛ. Можно ли сказать, что армейцы теперь участвуют в чемпионской гонке?

— Сейчас ЦСКА находится в хорошей форме. Новички пришлись ко двору и сразу стали себя проявлять. У ЦСКА есть хорошие шансы побороться за медали. А при хорошем раскладе – и за чемпионство.

— Перспективы «Локомотива» – это максимум борьба за топ-5?

— Думаю, что да. Хотя сейчас, по-моему, уже нет никакой разницы: ты в пятерке или десятке.

  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
  • Сейчас команда отстает от 1-го места на 5 очков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (20 марта).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
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