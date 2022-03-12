РПЛ. «Динамо» разгромило на выезде «Арсенал» и сократило отставание от «Зенита» до двух очков

«Динамо» в 21-м туре чемпионата России крупно победило на выезде «Арсенал». Победный гол забил Арсен Захарян.

Москвичи идут на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. «Арсенал» идет на 12-й строчке.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 14; 1:1 – Э. Кангва, 30; 1:2 – Захарян, 47; 1:3 – Фомин, 75 (с пенальти); 1:4 – Тюкавин, 90+3.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Гулиев (Луценко, 81), К. Кангва, Костадинов, Э. Кангва (Хабибов, 81), Давиташвили (Суханов, 71), Деспотович (Марков, 81).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев (Н'Жи, 90+1), Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Макаров (Лаксальт, 66), Захарян (Лесовой, 90+2), Шиманьски, Моро, Смолов (Тюкавин, 77).

Предупреждения: Э. Кангва, 8; К. Кангва, 18; Деспотович, 35; Костадинов, 37 – Моро, 45.

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