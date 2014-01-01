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РПЛ. «Динамо» разгромило на выезде «Арсенал» и сократило отставание от «Зенита» до двух очков

«Динамо» в 21-м туре чемпионата России крупно победило на выезде «Арсенал». Победный гол забил Арсен Захарян.

Москвичи идут на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. «Арсенал» идет на 12-й строчке.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 14; 1:1 – Э. Кангва, 30; 1:2 – Захарян, 47; 1:3 – Фомин, 75 (с пенальти); 1:4 – Тюкавин, 90+3.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Гулиев (Луценко, 81), К. Кангва, Костадинов, Э. Кангва (Хабибов, 81), Давиташвили (Суханов, 71), Деспотович (Марков, 81).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев (Н'Жи, 90+1), Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Макаров (Лаксальт, 66), Захарян (Лесовой, 90+2), Шиманьски, Моро, Смолов (Тюкавин, 77).

Предупреждения: Э. Кангва, 8; К. Кангва, 18; Деспотович, 35; Костадинов, 37 – Моро, 45.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:27
Комментарии8
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    Рейтинг: +9822

    Alekxei Z. 1 минуту назад

    Защита Тулы провалило игру. Смотрел первый тайм на Динамо , ну какие конкуренты , Захаряна в бинокль не видно. Не смогли сами помог Новосельцев и Ко...

    0
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    Рейтинг: +59936

    portero 50 минут назад

    победа Динамо ожидалась, получилась ещё и крупной...
    хотелось бы послушать тех комментаторов , которые уже похоронили Динамо....

    0
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    Рейтинг: +14699

    житель СПб > portero 32 минуты назад

    Какие там похороны! Реальный претендент на Чемпионство!

    0
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    Рейтинг: +15988

    Persona_non_Grata > житель СПб 12 минут назад

    Тем более после ничьей Зенита с КС )))

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    Рейтинг: +16185

    Garrincha58 1 час назад

    вот они первые отголоски моратория на вылет из РПЛ Арсенал теперь вообще играть не будет да и не только он, Уфа тоже в пол ноги играла с НН

    3
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    Рейтинг: +6328

    Из Твери Леха > Garrincha58 55 минут назад

    А все уже да, приняли этот мораторий?

    1
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    Рейтинг: +59936

    portero > Garrincha58 48 минут назад

    по мне так эта хрень полная, за деньгу они могут убивать игроков по заказу и сопротивляться команде в одной двух играх...

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    Рейтинг: +3371

    ААМ 1 час назад

    Динамо похоже пытается вернуться в чемпионскую гонку.

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