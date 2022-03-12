Отец лучшего бомбардира РПЛ Агаларова: «Гамид не забивает пять игр подряд? Он делает все правильно»

Руслан Агаларов, отец лучшего бомбардира сезона РПЛ Гамида Агаларова, прокомментировал безголевую серию сына. Она длится пять матчей.

«Пять игр в РПЛ Гамид не забивает. Но на сборах отличался. Против «Нижнего» он мне понравился, был хороший момент, когда он открылся, здорово пробил, но мяч не залетел. Ничего страшного не происходит, надо работать дальше, вылазить из этой ситуации.

Главное — делать всe правильно. Голы к сыну придут. Да, в первом круге залетало, но не всe. Как нападающий он делает всe правильно, он прибавил в подыгрыше», – сказал Агаларов-старший.

У Агаларова-младшего в сезоне РПЛ 13 голов.

Он играет в Уфе с 2020 года.

«Уфа» идет в зоне вылета.

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