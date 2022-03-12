Агент Вендела: «Уходить из «Зенита» нет смысла»

Полузащитник «Зенита» Вендел не собирается покидать клуб. Об этом сообщил его агент Тиагу Рибейру.
«Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом» и тут никаких изменений. Он остается в «Зените», никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит», – сказал Рибейру.
- 24-летний полузащитник в этом сезоне провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
- Контракт Вендела действует до 2025 года.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
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Источник: «РБ Спорт»