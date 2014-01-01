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Агент Вендела: «Уходить из «Зенита» нет смысла»

Полузащитник «Зенита» Вендел не собирается покидать клуб. Об этом сообщил его агент Тиагу Рибейру.

«Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом» и тут никаких изменений. Он остается в «Зените», никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит», – сказал Рибейру.

  • 24-летний полузащитник в этом сезоне провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
  • Контракт Вендела действует до 2025 года.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +2373

    ALEX ML 3 минуты назад

    Где же он будет харчеваться?

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    Рейтинг: +3929

    PAREVG. 2 часа назад

    Естественно.
    Где ему еще будут столько платить, как в Зените???

    Даже если из всех Российских команд уедут легионеры, в Зените, Спартаке, Локо и Динамо они останутся.

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