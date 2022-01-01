«Урал» подтвердил приостановку контрактов с Гагнидзе и Цулукидзе

Грузинские легионеры Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе покинут «Урал».
Стороны договорились о приостановке контрактов по взаимному согласию.
Соответствующее решение принято по просьбе игроков. Данная норма действует до 30 июня.
- Гагнидзе выступает за «Урал» на правах аренды. Его трансфер принадлежит «Динамо».
- ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
- «Урал» идет на 13-м месте в РПЛ.
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