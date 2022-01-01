Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
3 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?

«Урал» подтвердил приостановку контрактов с Гагнидзе и Цулукидзе

Грузинские легионеры Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе покинут «Урал».

Стороны договорились о приостановке контрактов по взаимному согласию.

Соответствующее решение принято по просьбе игроков. Данная норма действует до 30 июня.

  • Гагнидзе выступает за «Урал» на правах аренды. Его трансфер принадлежит «Динамо».
  • ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.
  • «Урал» идет на 13-м месте в РПЛ.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

Новости по теме
Гагнидзе и Цулукидзе приостановили контракты с «Уралом» («Чемпионат») 1
Президент «Урала»: «Шалимов нас устраивает. Он не виноват, что команду так судят» 3
⚽ Завершился 20-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Краснодар», «Сочи» и «Рубин» победили 3
Источник: сайт «Урала»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11